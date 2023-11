Pancadaria atrasa início de Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Antes do apito inicial, brasileiros e argentinos protagonizaram uma confusão generalizada nas tribunas

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Messi durante aquecimento em Brasil x Argentina



Uma pancadaria nas arquibancadas do Maracanã atrasou o início do duelo entre Brasil e Argentina, na noite desta terça-feira, 21, válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Antes do apito inicial, brasileiros e argentinos protagonizaram uma confusão nas tribunas. Em imagens transmitidas pelo SporTV, alguns torcedores apareceram sangrando, enquanto mães tentavam tirar seus filhos da briga. Houve também tentativa de invasão de campo. Acionada, a polícia respondeu com truculência, utilizando cacetetes para buscar uma solução. Para tentar acalmar o público, jogadores das duas equipes se dirigiram perto da arquibancada para conversar com os exaltados. Como o movimento não surtiu efeito, o elenco da Albiceleste voltou ao vestiário. Após a situação ficar normalizada, cartolas de Conmebol, CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e AFA (Associação de Futebol Argentino) conversaram e entraram num acordo para realizar o jogo. Ao todo, a partida ficou atrasada por cerca de 30 minutos. Em má fase, a Canarinho está apenas na quinta posição. Já os “hermanos” ocupam o segundo lugar e podem retomar a dianteira com uma vitória.