Parreira permanece internado na UTI com quadro de infecção pulmonar

Ex-técnico da seleção está sedado e respira com a ajuda de aparelhos

Ex-técnico da Seleção Brasileira e Campeão Mundial (1994) Carlos Alberto Parreira participa da cerimônia de posse do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo (fora do quadro), na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, em 9 de abril de 2019

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra. O campeão mundial na Copa de 1994, nos Estados Unidos, tem diagnóstico de inflamação pulmonar. Na semana passada, foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal.

O professor de educação física apresentou quadro infeccioso pulmonar, com repercussão na função renal. Por causa dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com o auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

O paciente está internado desde o dia 16 de junho e vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo.