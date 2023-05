Liam Gallagher promete reunião do Oasis se o Manchester City for campeão da Champions League

Cantor é fanático pelo time inglês, que disputará o título inédito contra a Inter de Milão no próximo dia 10

Andy Buchanan / AFP Liam Gallagher e Noel são fanáticos pelo City



Os fãs de Oasis terão que torcer para o Manchester City no próximo dia 10 de junho, na final da Liga dos Campeões, caso queiram ver a banda na ativa novamente. Fã incondicional dos Citizens, Liam Gallagher prometeu que se o time inglês vencer a Internazionale de Milão e levantar seu primeiro título da competição, o Oasis vai se reunir. “Se o Manchester City ganhar a Liga, eu ligo para o meu irmão e trago de volta a porra da banda”, disse Liam. A postagem foi apagada em seguida, mas o comediante Jim Jeffries printou e publicou em suas redes sociais. Em resposta a um fã, Liam afirmou “estar pronto” para reunião em caso de título. O Oasis é uma banda britânica de imenso sucesso nos anos 90. Donos dos hits ‘Wonderwall’ e ‘Don’t Look Back in Anger’, o duo dos Gallagher deixou os fãs órfãos em 2009 quando encerraram as atividades. Os irmãos vivem em pé de guerra e uma possível reunião já foi levantada diversas vezes, mas nunca se concretizou. Noel Gallagher, que também é fanático pelo City, segue sua carreira solo desde então.