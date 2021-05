Paulistão: Após troca de socos, jogadores do Guarani pegam 4 jogos de suspensão 

Os dois foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ‘praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente’, que tem pena prevista de quatro a 12 jogos

Reprodução/Premiere O lateral-esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade, ambos do Guarani, trocaram socos durante a partida contra o Novorizontino



A 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) definiu que o lateral-esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade, ambos do Guarani, devem cumprir quatro jogos de suspensão por trocarem socos durante a partida diante do Novorizontino, no dia 2 de maio, válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista – ambos já cumpriram um jogo de forma automática. Os dois foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”, que tem pena prevista de quatro a 12 jogos.

Esse gancho, porém, só é válido para competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e não irá complicar a equipe no começo da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para o fim de semana dos dias 28, 29 e 30 de maio. Bidu e Rodrigo Andrade, assim, poderão estar em campo contra o Vitória, no próximo dia 28, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), na estreia pela segunda divisão nacional. Vale lembrar que alguns dias depois de “saírem na mão”, os dois já se desculparam publicamente, se abraçaram e foram multados pelo Guarani com doações de cestas básicas para famílias carentes da cidade de Campinas.

*Com informações do Estadão Conteúdo