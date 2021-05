Libertadores: São Paulo perde liderança do Grupo E após derrota para o Racing

Resultado ainda pode classificar o São Paulo para as oitavas de final mesmo sem entrar em campo

EFE/ Fernando Bizerra

Na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo recebeu o Racing, no Morumbi, na noite desta terça-feira, 18, e perdeu de 1 a 0. O resultado deixa o Tricolor Paulista na segunda colocação do Grupo E, três pontos atrás dos argentinos e cinco na frente do Rentistas. A classificação pode vir amanhã se os uruguaios não vencerem o Sporting Cristal (PER). para as oitavas de final ficará para a última rodada. Dentro de campo, o primeiro tempo foi bem equilibrado, mas com leve vantagem do time reserva do São Paulo na posse de bola. Porém, quem balançou as redes foi o Racing. Aos 28 minutos, Novillo aproveitou o cruzamento de Lovera, desviou de cabeça e abriu o placar. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Racing marcou de novo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 10 minutos, o goleiro Arias saiu mal e entregou nos pés da defesa são paulina, no contragolpe Galeano marcou de cobertura, mas estava impedido. Hernán Crespo então promoveu as entradas de Luciano e Daniel Alves e o time melhorou pelo lado direito, mas ainda não conseguia transformar a vantagem da posse de bola em gol. Aos 34, Daniel Alves marcou de cabeça depois de cobrança de falta, mas estava adiantado e o lance foi anulado. Sendo assim, o jogo terminou em 1 a 0. Na próxima semana o São Paulo volta a jogar no Morumbi, desta vez contra o Sporting Cristal na terça-feira, dia 25, às 21h30 (horário de Brasília).