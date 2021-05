Vampeta rebate Flavio Prado e defende o São Paulo após derrota para o Racing; assista 

Com o resultado, o Tricolor acabou caindo para a segunda posição do Grupo E, dependendo ainda apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Fernando Bizerra Vampeta e Flavio Prado analisaram a derrota do São Paulo para o Racing



O técnico Hernán Crespo optou por colocar o time reserva do São Paulo em campo e acabou sendo derrotado pelo Racing (ARG) por 1 a 0, em pleno estádio do Morumbi, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Tricolor acabou caindo para a segunda posição do Grupo E, dependendo ainda apenas de si para avançar às oitavas de final. De acordo com o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a decisão tomada pelo treinador argentino e por sua comissão técnica de priorizar o Campeonato Paulista não foi assertiva. “O São Paulo perdeu a liderança do grupo, uma invencibilidade de 14 jogos e uma história de jamais ter sido derrotado para um time argentino na história da Libertadores dentro de casa, no Morumbi. A pergunta é: valeu a pena? É um risco calculado, mas não sei se bem ou mal calculado. Vamos ver isso agora! Eu não faria, mas o problema é do clube. Eu acho que foi uma ideia do clube, não somente do Crespo”, disse durante o programa “Canelada”.

Vampeta, por sua vez, rebateu o colega e preferiu ver o “copo meio cheio”, analisando que a derrota para o Racing não compromete o planejamento do time. “Eu fico pensando: o São Paulo, no ano passado, na mesma competição, estava eliminado pelo Mirassol e na Libertadores. Hoje, é segundo colocado do grupo e na final do Paulista, que faz tempo que não ganha. É uma verdade! Se pegar a última temporada do time, foi só vexame. Mirassol, Binacional, Lanús… O Crespo chegou e colocou o time na final do Paulista e, vamos ser sinceros, já está classificado para as oitavas da Libertadores. E outra: se o São Paulo passar em segundo mesmo, ninguém que passar em primeiro vai querer pegar ele”, comentou o Velho Vamp, lembrando das finais do Paulistão diante do Palmeiras, marcadas para esta quinta-feira, 20, no Allianz Parque, e no próximo domingo, 23, no Morumbi.

