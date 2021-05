Paulistão: Clubes abrem mão de parte de premiação para custear protocolo contra Covid-19

Decisão foi tomada de comum acordo entre os 16 clubes e a FPF; cada equipe receberá R$ 221.125 mil

Reprodução/Twitter/@Paulistao Premiação do Campeonato Paulista teve valores reduzidos



A Federação Paulista de Futebol informou na noite desta sexta-feira, 7, que os 16 clubes que disputam o Campeonato Paulista 2021 entraram em acordo com a entidade e decidiram dividir, de maneira igualitária, 30% da premiação da competição para criar uma cooperação e arcar os custos do protocolo de saúde contra a Covid-19. Dos R$ 11.790.000,00 que seriam distribuídos entre o campeão e o 14º colocado, R$ 3.530.000,00 dessa quantia será dividido. Segundo a FPF o intuito da ação solidária é que “todos se ajudem no pagamento dos custos com o cumprimento do rigoroso protocolo de saúde da competição, que envolve aumento no número de testes, o ambiente controlado, entre outras medidas”. Cada equipe receberá R$ 221.125 mil, enquanto a premiação por mérito será de R$ 7,93 milhões. O time que se sagrar campeão no dia 23 de maio receberá R$ 3.5 milhões e o vice, R$ 1.15 milhão.

FPF anuncia horários da última rodada da fase de grupos

Também durante a noite da FPF confirmou os horários das partidas da última rodada da fase de grupos do Paulistão. Todos os oito jogos serão disputados no domingo, dia 9, às 16h (horário de Brasília). Com quase todos os confrontos de quartas de final definidos, a última rodada tem definições para grandes clubes paulistas. O Santos encara o São Bento na Vila Belmiro e se perder pode ser rebaixado no Estadual. Já o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, e precisa torcer para o rival Corinthians, que recebe o Novorizontino na Neo Química Arena, para avançar de fase. Veja todos os confrontos:

Botafogo-SP x RB Bragantino

Inter de Limeira x Guarani

Mirassol x São Paulo

Santos x São Bento

Corinthians x Novorizontino

Ituano x Santo André

Ponte Preta x Palmeiras

São Caetano x Ferroviária