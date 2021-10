São Paulo anuncia volta de Rogério Ceni como técnico após demissão de Crespo

Ex-goleiro retorna para contrato válido até dezembro de 2022

Rubens Chiri/saopaulofc.net - 13/08/2020 Rogério Ceni está de volta ao comando do São Paulo



Horas depois de anunciar a saída de Hernán Crespo, o São Paulo informou no fim da tarde desta quarta-feira, 13, o retorno de Rogério Ceni como técnico do time principal. O vínculo do ex-goleiro vai até dezembro de 2022. Essa é a segunda passagem de Ceni como treinador — a primeira foi em 2017. Ídolo da torcida, o ex-técnico do Flamengo já fez o primeiro contato com o elenco e deve comandar a equipe contra o Ceará, nesta quinta-feira, 14. “Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa”, disse o presidente Julio Casares.

Demitido em 2017 após não conseguir as taças com as quais o torcedor tricolor sonhava, Ceni volta ao clube onde é ídolo em outro momento da carreira. Como treinador, ele conquistou quatro títulos pelo Fortaleza (Série B, Copa do Nordeste e dois Campeonatos Cearenses) e outros quatro com o Flamengo (Brasileirão, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca). Quando chegou ao Mengão, aliás, tentou se desvincular de sua idolatria no Tricolor. A maior torcida organizada do São Paulo, Independente, disse durante a tarde que só aceitaria o ex-goleiro como treinador novamente se ele se desculpasse.