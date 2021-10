Rigoni posta emoji triste após saída de Crespo do São Paulo

O camisa 77 foi um dos jogadores pedidos pelo treinador e já soma 29 jogos, com 11 gols e 5 assistências pelo time do Morumbi

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Emiliano Rigoni lamentou a saída de Crespo do São Paulo



Emiliano Rigoni parece não ter gostado da saída do técnico Hernán Crespo do São Paulo. Logo após a diretoria anunciar a saída do treinador, o atacante usou sua conta no Twitter para postar um emoji com uma cara triste. Vale lembrar que o camisa 77 foi um dos jogadores pedidos pelo comandante. Contratado em maio deste ano, Rigoni logo tornou-se o principal atleta da equipe principal, participando de 29 jogos, com 11 gols e 5 assistências.

Já Crespo, por sua vez, foi o treinador responsável por tirar o São Paulo da fila de oito anos sem títulos, levando o time ao troféu do Campeonato Paulista 2021 – a última conquista havia sido a Copa Sul-Americana de 2022. O argentino, no entanto, viu a equipe ser eliminada da Libertadores da América e da Copa do Brasil de forma acachapante diante de Palmeiras e Fortaleza, respectivamente. Já no Brasileirão, o Tricolor não emplacou nesta temporada, acumulando resultados ruins. Atualmente, o time é somente o 13º colocado, com apenas três pontos a mais do que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento.