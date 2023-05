Pedro está entre os jogadores mais valiosos do mundo, aponta observatório do futebol

Centroavante, de apenas 25 anos, tem valor de transferência estimado em mais de 40 milhões de euros

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Pedro celebrando vitória do Flamengo



Uma lista elaborada pelo CIES, um observatório do futebol, aponta o atacante Pedro, do Flamengo, entre os jogadores mais valiosos do mundo. De acordo com o levantamento, o atleta, de apenas 25 anos, tem valor de transferência estimado em mais de 40 milhões de euros. Na lista, o camisa 9 do Rubro-Negro aparece na 31ª colocação e é citado nominalmente pelo site como um dos destaques, ao lado de jogadores que atuam na Europa como o inglês Bukayo Saka, o alemão Jamal Musiala, o norueguês Haaland, o espanhol Pedri e o também brasileiro Vinicius Junior. No futebol brasileiro, Pedro é o centroavante mais valioso. Na sequência vem Yuri Alberto, do Corinthians, e Vitor Roque, do Athletico-PR, ambos com preço de mercado estimado em 30 milhões de euros. Pedro, que foi convocado para defender a seleção brasileira na última Copa do Mundo, é titular absoluto no Flamengo. Para se ter ideia, neste ano, o camisa 9 foi titular em 20 oportunidades, fez 19 gols e deu três assistências. O flamenguista, que é o vice-artilheiro do futebol nacional com 21 marcados na temporada, só perde na artilharia para o argentino German Cano, do Fluminense, que tem 23 gols.