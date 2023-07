Pedro falta a treino do Flamengo após ser agredido por preparador físico

Caso aconteceu no sábado, 29, após a vitória da equipe rubro-negra contra o Atlético-MG; diretoria ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo pela semifinal do Carioca



Em meio à repercussão sobre a agressão que sofreu do preparador físico Pablo Fernández, o atacante Pedro faltou no treino do Flamengo nesta segunda-feira, 31. Essa foi a primeira atividade do clube desde o jogo de sábado, 29, contra o Atlético-MG. A confusão se deu no vestiário, quando Fernández acertou Pedro com um soco durante uma discussão. O caso repercutiu e gerou uma das maiores crises recentes do Rubro Negro. Até o momento, Pedro não se reapresentou no CT e nem apresentou à diretoria justificativa para ter faltado. O Flamengo deu indícios de que irá multar o atacante por ter se recusado a seguir no aquecimento durante o jogo contra o Atlético-MG, comportamento esse que gerou a briga. Até o momento, o Flamengo não se pronunciou oficialmente sobre o tema. O preparador físico foi demitido e a diretoria decidiu manter Jorge Sampaoli no comando do clube, mesmo com Pedro e outros jogadores criticando a postura do argentino em relação ao caso.