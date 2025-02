Pedro inicia transição física e pode voltar ao time do Flamengo antes do esperado

Atleta se lesionou em setembro do ano passado, enquanto jogava pela seleção brasileira, tendo sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

Pedro recebeu a autorização do departamento médico do Flamengo para iniciar sua transição física. O centroavante está na fase final de recuperação após uma cirurgia no joelho e sua volta ao time está prevista para ocorrer entre o final de março e o início de abril, adiantando-se em relação à previsão anterior, que era para o final de maio. O atleta se lesionou em setembro do ano passado enquanto jogava pela seleção brasileira, tendo sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Durante o período em que Pedro esteve fora, o técnico Filipe Luís tem experimentado diferentes formações no ataque da equipe.

Atualmente, o Flamengo se encontra classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, tendo conquistado a Taça Guanabara. O próximo desafio do time será contra o Vasco, em busca de uma vaga na final do Estadual. O primeiro confronto está agendado para este sábado, no Maracanã. A expectativa em torno do retorno de Pedro é alta, pois sua presença pode fortalecer o ataque da equipe em momentos decisivos do campeonato. A torcida aguarda ansiosamente por sua volta, que promete trazer um novo ânimo ao elenco rubro-negro.

