Vasco da Gama protocola pedido de recuperação judicial

Diretoria do clube assegurou que as operações continuarão normalmente, com a manutenção dos pagamentos regulares a jogadores e funcionários

Reprodução/ Twitter @Vasco Reestruturação financeira começou em junho do ano passado



O Vasco da Gama informou que protocolou um pedido de recuperação judicial, buscando resolver sua grave crise financeira, que envolve dívidas que somam aproximadamente R$ 1,4 bilhão. O processo foi apresentado na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o objetivo de reverter a situação econômica do clube e da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A iniciativa de recuperação judicial tem como meta proporcionar maior segurança jurídica e atrair novos investidores para o clube.

A reestruturação financeira começou em junho do ano passado, contando com a assessoria de advogados da Alvarez & Marsal, além de outros escritórios especializados na área. Caso o pedido seja aceito, um administrador judicial será designado para supervisionar o processo. A diretoria do clube garantiu que as operações continuarão normalmente, com a manutenção dos pagamentos regulares a jogadores e funcionários, mesmo durante a reestruturação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias