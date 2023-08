Pedro volta a treinar no Flamengo após ser agredido e não se reapresentar

Jogador participou das atividades e passou a ser opção do técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Olimpia (Paraguai), no Maracanã, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América

Reprodução/Instagram/@pedroguilherme Pedro voltou a treinar no Flamengo após ser agredido por preparador físico



Após ser agredido pelo preparador físico Pablo Fernández e não se reapresentar ao Flamengo, o atacante Pedro voltou a treinar com os companheiros de time. Nesta terça-feira, 1º, o jogador participou das atividades normalmente e passou a ser opção do técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Olimpia (Paraguai), no Maracanã, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América – o duelo está marcado para esta quinta-feira, 3. Como a Jovem Pan mostrou, o atleta justificou a ausência por estar com dor de dente depois de levar um soco na boca. Durante o treinamento em que Pedro esteve ausente, Sampaoli trabalhou já sem a companhia de Pablo Fernandez, demitido por causa da agressão. Marcos Fernandez, filho do preparador e membro da comissão técnica, foi mantido no cargo.

O incidente, vale lembrar, ocorreu logo após a vitória sobre o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Após o ocorrido, o atacante foi até uma delegacia de Belo Horizonte para registrar Boletim de Ocorrência (B.O.), acompanhado pelos jogadores Everton Cebolinha, Thiago Maia e Pablo, além do coordenador Gabridel Andreata. Todos confirmaram a agressão. O atacante foi liberado após prestar depoimento e também realizou um exame no Instituto Médico Legal (IML), que atestou a lesão. A diretoria do clube convocou uma série de reuniões de emergência para tentar contornar a situação ao longo do domingo e decidiu pelo desligamento de Pablo Fernandez, mas até agora não houve um anúncio oficial público.

*Com informações do Estadão Conteúdo