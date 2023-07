Confira a classificação do Brasileirão após a 17ª rodada

Botafogo ampliou vantagem na liderança, enquanto grupo do Z4 não sofreu alterações

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, é o artilheiro do Brasileirão



A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada na noite deste domingo, 30. Líder da competição, o Botafogo segue embalado e garantiu o título simbólico de “campeão do primeiro turno” com a goleada sobre o Coritiba. Agora, o Glorioso tem 12 pontos a mais que o segundo colocado Flamengo, que assumiu a posição com a vitória sobre o Atlético-MG. Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Red Bull Bragantino completam o G6, grupo que vai para a próxima Copa Libertadores da América. Na parte de baixo, o fim de semana não reservou trocas de posições. Assim, Bahia, Coritiba, América e Vasco permanecem na zona de rebaixamento. Veja a tabela abaixo.