Exclusivo: Pedro justifica dor de dente para faltar a treino do Flamengo após confusão em vestiário

Segundo o comentarista Mauro Cezar, da Jovem Pan Esportes, o atacante não informou o clube sobre a ida ao médico com antecedência; no sábado, ele foi agredido pelo ex-preparador físico da equipe

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de faltar ao treino do Flamengo na manhã desta segunda-feira, 31, o atacante Pedro apresentou sua justificativa. Segundo o comentarista Mauro Cezar, da Jovem Pan Esportes, o atleta alegou que teria ido ao dentista por estar sentindo dores no dente. No entanto, Pedro não justificou sua falta antes do início dos trabalhos, apenas depois que as atividades já tinham sido retomadas. A ausência de Pedro repercutiu ao longo da manhã desta segunda. A falta aconteceu após o preparador físico Pablo Fernández agredir o atleta com um soco na cara no último sábado, 29, após a vitória do Flamengo contra o Atlético-MG. O motivo da agressão teria sido a recusa de Pedro em continuar se aquecendo durante o jogo. O preparador foi demitido do clube, enquanto a diretoria decidiu manter Jorge Sampaoli no comando da equipe.