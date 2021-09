Pelé comemora mais um dia de recuperação no hospital: ‘cada dia melhor’

‘O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra’, escreveu o rei do futebol ao publicar foto ‘dando socos no ar em comemoração’

Divulgação/Instagram Pele Pelé está internado desde 31 de agosto, quando deu entrada no hospital para realizar exames periódicos, descobriu um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia



Prestes a completar 20 dias de internação, Pelé publicou, neste domingo, 19, nas redes sociais, que está se recuperando bem. “Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!”, escreveu, tranquilizando os fãs que acompanham apreensivos a evolução do tratamento do rei do futebol. Na noite da última sexta-feira, 17, Pelé registrou uma instabilidade respiratória e, como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Mas logo passou para os cuidados semi-intensivos, após a estabilização do quadro.

Neste sábado, 18, uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, postou um vídeo do pai fazendo fisioterapia. Na publicação, Pelé aparece um pouco debilitado, mas brinca durante o exercício. O tricampeão mundial com a seleção brasileira, que deu entrada no hospital no dia 31 de agosto para realizar exames periódicos, descobriu um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia no dia 6. Considerado o melhor jogador de todos os tempos por muitos especialista, Pelé apresentou alguns problemas de saúde nos últimos anos, reclamando de dores constantes nas costas e demonstrando dificuldade para andar por causa de complicações derivadas de um transplante de quadril. No início de 2020, ele chegou a comentar o seu estado ao rechaçar um quadro de depressão – a informação havia sido divulgada por Edinho, um de seus filhos.