Pelé revela como ‘vencia’ debates com Maradona sobre quem foi o melhor da história

O Rei do Futebol contou como era a amizade com o argentino, morto em novembro do ano passado, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória

Reprodução/Pelé Pelé recordou algumas brincadeiras que fazia com Maradona



Pelé recordou no último domingo, 11, como era a sua relação com Diego Armando Maradona, morto em novembro do ano passado, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o Rei do Futebol, ele e o argentino costumavam brincar sobre quem foi o melhor jogador da história. “Às vezes nos encontrávamos e, embora não tivéssemos uma relação muito próxima, brincávamos. Ele me dizia: ‘cuidado porque dizem que sou melhor que você. E eu lhe dizia: ‘você pode ser melhor, mas eu faço gols com a direita, a esquerda e de cabeça, e você, não’. E ríamos”, lembrou em entrevista à emissora “Rai 3”. “Sempre brincávamos sobre quem era o melhor, mas para Deus todos somos iguais”, acrescentou.

Na conversa com o veículo de comunicação italiano, Pelé também relembro que não gostava do seu apelido quando era criança. “Meu nome é Edson e todos me chamavam de Pelé. Não gostava de Pelé porque eu era um fã de (Thomas) Edison”, disse o único atleta tricampeão da Copa do Mundo. Vacinado com as duas doses, o Rei também pediu para que a população não subestime o novo coronavírus e continue se protegendo.