Dudu posta foto indicando retorno ao Brasil e anima torcedores do Palmeiras 

A torcida do Palmeiras acordou na manhã desta segunda-feira, 12, empolgada com um possível retorno de Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Catar, até a metade deste ano. Isto porque o atacante usou a ferramenta “Stories”, da rede social Instagram, para mostrar que está pegando um voo de Doha para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Além disso, na noite de ontem, o clube árabe não inscreveu o jogador, destaque da equipe na temporada, na Liga dos Campeões da Ásia, o principal torneio continental. Segundo o Al Duhail, o brasileiro não foi relacionado para o mata-mata devido ao limite de atletas do exterior para esta fase. Ao final do texto, confira as reações de palmeirenses com a possibilidade do retorno de Dudu, que soma 32 jogos pela equipe catari, com 12 gols e 17 assistências.

Recentemente, Dudu afirmou que desejava ser adquirido em definitivo pelo clube do Catar, cumprir o seu contrato e depois de três anos retornar ao Palmeiras. Para isso, o Al Duhail terá que desembolsar 6 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 40 milhões) pelo jogador. “Não posso esconder a minha vontade de continuar aqui. Se o clube me comprar, eu vou, automaticamente, ficar mais dois anos. Eu quero ficar aqui, ter esse tempo meu aqui no Catar”, disse em entrevista ao “Esporte Espetacular”, da TV Globo. “Fico vendo vídeos dos meus gols (pelo Palmeiras) para relembrar. Mas se voltar agora, foi porque eu não fiz um bom trabalho aqui. E eu não quero sair daqui desse jeito. Quero sair daqui como foi no Palmeiras, pela porta da frente, com as pessoas querendo que eu não tivesse vindo pra cá. Naquele momento, aconteceram algumas coisas que o melhor era ter vindo para cá, e eu vim”, completou.

BOM DIA COM DUDU VINDO AO BRASIL É OFICIAL: ESTOU ILUDIDO 😅 pic.twitter.com/AAoyL0tXkO — Central do Palmeiras 👑 (@CentralDaSEP) April 12, 2021

*Dudu posta story vindo pro Brasil* Eu: só acredito vendo Eu vendo: pic.twitter.com/XTZP2aarRj — Luke odeia o Luan 🌵ⓟ (@luccasml_) April 12, 2021

Meu Deus do Ceu.. eu nao sei o q pensar. Dudu nao faça isso com nois nao. Q situacao mais sem pe nem cabeca kkkkk. Eu ja tinha superado.. agora nao sei mais — Rafael Marques (@BarrigaRafaSEP) April 12, 2021