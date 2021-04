Com gol de letra de Benzema, Real Madrid vence Barcelona e assume liderança da La Liga

Real Madrid empata com o Atlético, que entra em campo neste domingo contra o Betis

EFE/Juanjo Martín Benzema abriu o placar com um golaço



O El Clásico deste sábado, 10, foi digno dos maiores clássicos do futebol internacional. Valendo a liderança provisória do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Barcelona no estádio Alfredo di Stéfano e venceu por 2 a 1, com direito a um golaço de Benzema. A vitória deixa o time merengue em 1º, empatado com o Atlético de Madrid (66 pontos) que entra em campo amanhã, às 16h (horário de Brasília), contra o Betis. Já o Barça fica em terceiro um ponto atrás. Quem abriu o placar foram os donos da casa, aos 13 minutos, com Benzema tocando de letra para o fundo do gol. Aos 27, Toni Kroos ampliou em cobrança de falta que desviou na zaga e matou o goleiro Ter Stegen. Valverde ainda acertou a trave aos 34. Nos acréscimos, o Barcelona armou o ataque e Mendy quase fez um gol olímpico.

No retorno do intervalo, Mingueza diminuiu o placar aos 14 minutos aproveitando cruzamento de Alba. Apesar de muita chuva, o jogo continuou com uma boa intensidade, mas os goleiros se destacaram. Aos 38, o Barcelona reclamou de um possível pênalti em Braithwaite, mas a arbitragem não entendeu o lance como infração. No último lance, a equipe catalã ainda acertou a trave. Na próxima rodada, o Real encara o Getafe, fora de casa, no dia 18 de abril. O Barcelona folga.