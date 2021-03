Kaká é superestimado? Vampeta rebate Milly Lacombe após fala polêmica; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan reprovou a declaração da jornalista e defendeu o seu colega no pentacampeonato mundial com a seleção brasileira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@kaka/UOL Vampeta rebateu Milly Lacombe depois de declaração sobre Kaká



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, foi questionado no programa “Canelada”, da última quarta-feira, 24, sobre a polêmica declaração da jornalista Milly Lacombe, responsável por dizer que o ex-meio-campista Kaká foi superestimado e que não merecia vencer o prêmio de melhor jogador do mundo em 2007. Indignado, o Velho Vamp discordou da opinião e defendeu o seu companheiro no pentacampeonato mundial do Brasil. “Eu não concordo com nada disso que ela falou. Quando o mundo elege o melhor do mundo, são os capitães das seleções, os treinadores das seleções e jornalistas de todo o planeta que votam. Você quer questionar o que?”, comentou. “É capaz que ela escolha o Jonathan Cafu como melhor do mundo à frente do Kaká” ironizou.

Milly Lacombe afirmou que Kaká, com passagem de sucesso por São Paulo e Milan, acabou sendo mais valorizado pela imprensa e pelos torcedores devido ao status social — ao contrário de muitos jogadores, ele não passou por dificuldades financeiras na infância. “Não quer dizer que ele tenha sido um jogador ruim. Acho apenas que foi um jogador superestimado. Branco, classe média alta, acho que tudo isso colaborou para que ele fosse superestimado”, disse a jornalista em sua coluna no portal UOL.

