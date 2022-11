Pia Sundhage convoca seleção feminina para amistosos contra o Canadá; confira a lista 

Campeão da Libertadores da América, o Palmeiras emplacou duas representantes na relação; Corinthians é o time com mais jogadoras relacionadas

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage é a treinadora da seleção brasileira feminina de futebol



A treinadora Pia Sundhage, da seleção brasileira feminina, anunciou nesta terça-feira, 1º, a lista de jogadoras convocadas para os amistosos contra o Canadá, válidos pela Data Fifa deste mês. Os confrontos estão marcados para o dia 11 de novembro, na Vila Belmiro, às 15h15, e no dia 15 na Neo Química Arena, no mesmo horário. Campeão da Libertadores da América, o Palmeiras emplacou duas representantes na relação: a meio-campista Ary Borges e a atacante Bia Zaneratto. O Corinthians, por sua vez, segue sendo o time com mais jogadoras lembradas, desta vez com cinco atletas. Em fase de preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2023, o Brasil vem de 10 vitórias consecutivas, com 33 gols marcados e apenas um sofrido no período. No Mundial do ano que vem, marcado para acontecer na Austrália e Nova Zelândia, a Canarinho jogará contra França, Jamaica e quem se classificar da repescagem (China Taipei, Panamá, Paraguai ou Papua Nova-Guiné).

Confira as convocadas do Brasil para os próximos amistosos: