Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes
Autoridades ressaltam que alvo da ação não são as organizadas, mas, sim, criminosos que se passam por torcedores para praticar atos violentos, como roubos e homicídios
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza nesta quinta-feira (18) a “Operação Pax Stadium”, que mira integrantes de torcidas organizadas envolvidos na prática de crimes. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra 39 alvos em diferentes endereços, incluindo as sedes das principais uniformizadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Segundo informações da Polícia Civil, dois homens foram presos em flagrante: um por entrar em confronto com os agentes e outro por posse ilegal de arma de fogo. Dois fuzis foram apreendidos durante a ação.
As autoridades fizeram questão de ressaltar que o alvo da operação não são as organizadas, mas, sim, criminosos que se passam por torcedores para praticar atos violentos, incluindo roubos e homicídios. “Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes. A ação visa a obter maiores subsídios para identificar as organizações criminosas inseridas nas torcidas”, disse a Polícia Civil do Rio, em nota oficial.
A operação ocorre seis dias depois de um vascaíno morrer após ser baleado em uma briga envolvendo torcedores antes do clássico entre Vasco e Botafogo, em partida válida pela Copa do Brasil.
A polícia investiga a possível participação da Jovem Fla, principal organizada do Flamengo, na ação. A uniformizada, que ganhou permissão para frequentar estádios há duas semanas depois de dois anos suspensa, voltou a ser barrada pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos após o incidente. Força Jovem, do Vasco, e Fúria Jovem, do Botafogo, vão ser analisadas a pedido do Ministério Público.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.