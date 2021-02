Policial holandês será árbitro de estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes

Na última temporada, Danny Makkelie foi responsável por apitar a final da Liga Europa entre Sevilla e Inter de Milão

Depois de derrotar o Santos na final da Libertadores por 1 a 0, o Palmeiras garantiu uma vaga no Mundial de Clubes. A estreia do time de Abel Ferreira será no domingo, 7, contra o Tigres, do México. A partida será realizada em Al Rayyan, no Catar, e será apitada pelo árbitro holandês Danny Makkelie, que é policial. Ele tem 38 anos e faz parte do quadro da Fifa desde 2011. Na última temporada, foi responsável por apitar a final da Liga Europa entre Sevilla e Inter de Milão. A equipe de arbitragem será composta, ainda, pelos holandeses Mario Diks e Hessel Steegstra. O VAR será operado pelos compatriotas Kevin Blom e Jochem Kamphuis. O quarto árbitro será o senegalês Maguette Ndiaye.

No mesmo domingo, no Ahmed bin Ali Stadium, a árbitra brasileira Edina Alves Batista irá apitar a disputa pelo quinto lugar entre o Ulsan Hyundai e o Al Duhail, time da casa. Edina também estará envolvida na outra semifinal do torneio, entre Al-Ahly e Bayern de Munique, que será disputado na segunda-feira, 8. No jogo, ela estará na condição de quarta árbitra enquanto que o principal será Mohammed Abdulla, dos Emirados Árabes Unidos.

*Com informações da EFE