Vampeta revela noitada com Romário após partida da seleção: ‘Ele era f***’

No ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana, o comentarista do Grupo Jovem Pan contou uma história inesquecível para o Baixinho

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Romario/Instagram Vampeta revelou que já saiu para a noite com Romário



Romário brilhou dentro das quatro linhas, fazendo sucesso em times do Rio de Janeiro, da Europa e na seleção brasileira, sendo o protagonista do tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1994, realizada Estados Unidos. O Baixinho, porém, também ficou conhecido por ser “baladeiro”, frequentando a noitada das cidades por onde passou. No programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, desta semana, o Velho Vamp comentou que já curtiu os bares e as baladas com o ex-atacante.

“O Baixinho era f***! Logo depois de uma partida entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, eu inaugurei um bar aqui em São Paulo… Ele levou a peteca para o banheiro e dali nasceu um filho. Saí com ele também no México e na Holanda. O homem não bebe nada, até porque eu bebia por mim e por ele. Em compensação, ele também não dorme nada”, comentou Vampeta, que dividiu vestiário com Romário na seleção. O Baixinho iniciou sua carreira em 1985, após surgir nas categorias de base do Vasco. Em mais de 20 anos como profissional, ele também vestiu as camisas de PSV (Holanda), Barcelona, Flamengo, Valencia (Espanha), Fluminense, Al Sadd (Catar), Miami FC (EUA), Adelaide United (EUA) e América-RJ, onde pendurou as chuteiras, em 2009. Atualmente, é senador da República pelo Podemos-RJ.

