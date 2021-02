Por problemas no VAR, Vasco quer anulação da partida contra o Internacional

Equipe carioca anexou ofício à súmula do jogo afirmando ter ‘flagrante impedimento’ em gol do Colorado e irá ao STJD pelo caso

Reprodução Lance do gol de Dourado é contestado pelo Vasco com "flagrante impedimento"



A partida entre Vasco e Internacional, na tarde deste domingo, 14, deixou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro tumultuada por causa de uma falha no VAR. No lance do primeiro gol do Colorado, o recurso não pôde ser usado porque apresentou falha, e a equipe vascaína alega um “flagrante impedimento” de Rodrigo Dourado em cobrança de falta. Em comunicado publicado após a partida, o Vasco informou que anexou à súmula do jogo um ofício com o pedido para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“O que presenciamos hoje em São Januário foi mais uma repetição do ultraje que tem sido a atuação da arbitragem da CBF em nossas partidas. Pediram para retirarem uma câmera da Vasco TV, ‘descalibraram’ a linha e ironizaram nosso treinador dizendo que avaliariam as imagens ‘de casa’. Já são 18 apitos contra o Vasco, em uma disparidade desrespeitosa em relação a qualquer outro time da competição. Estou acionando a CBF por telefone hoje para uma reunião esclarecedora. Vamos requerer na justiça desportiva a anulação desse jogo”, declarou o presidente Jorge Salgado.

O comunicado também informa que o corpo jurídico do clube está reunindo todas as informações para acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A derrota deixa o time carioca na 17ª posição, zona de rebaixamento. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, a equipe de Vanderlei Luxemburgo pode se livrar da Série B e briga com o Bahia (que tem um ponto a mais) para tentar permanecer na Série A.