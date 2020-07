Porto Alegre libera, e Inter e Grêmio jogarão semifinais do Gaúcho na capital

Clubes estavam mandando jogos no interior do estado por conta da pandemia

Divulgação/Internacional Inter poderá mandar a semifinal no Beira-Rio



Com o aval da prefeitura de Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela das semifinais do segundo turno do estadual com Internacional e Grêmio atuando nos seus respectivos estádios. A autorização foi dada pelo prefeito Nelson Marchezan Jr., em reunião com o presidente da federação, Luciano Hocsman, do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., e do Inter, Marcelo Medeiros.

A disputa na capital do estado era uma reivindicação dos clubes, que reclamavam das condições ruins dos gramados de estádios no interior do Rio Grande do Sul. Isso chegou a levá-los a mandar os os jogos em seus centros de treinamento, nos arredores de Porto Alegre.

“Vendo as experiências, altamente consolidadas, da FGF, dos profissionais, de todos os clubes envolvidos nessa competição, a gente vai fazer um teste, fazer um experiência, autorizando os nossos dois maiores clubes a utilizar os dois maiores estádios nesse domingo, nessa etapa do Campeonato Gaúcho, recebendo dois times de fora da cidade”, afirmou o prefeito de Porto Alegre em transmissão pela internet.

Líder do Grupo A na etapa inicial, o Inter entra em campo às 16h p ara enfrentar o Esportivo, no beira-Rio. Às 19h, o Grêmio, que foi o primeiro colocado do Grupo B, recebe o Novo Hambirgo, que ficou na vice-liderança da outra chave.