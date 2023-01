Reforço do São Paulo, Méndez lamenta derrota para o Corinthians: ‘Resultado é mentiroso’

Tricolor criou mais chances, mas pecou nas finalizações e viu o tabu no Morumbi cair

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jhegson Méndez durante derrota do São Paulo para o Corinthians



Jhegson Méndez, um dos reforços do São Paulo na temporada, fez sua primeira partida no Morumbi no último domingo, 29, na derrota para o Corinthians, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Através das redes sociais, o equatoriano agradeceu o carinho da torcida e classificou o resultado como “mentiroso”. “Só para agradecer a Deus por me permitir jogar pela primeira vez no Morumbi. O resultado é mentiroso por tudo que o time buscou para alcançar a vitória e dar alegria à nossa torcida. Vamos continuar trabalhando para melhorar, obrigado pelo apoio!”, declarou. Após levar dois gols de Adson, o Tricolor diminuiu com Luciano e ficou perto do empate. Ao todo, os são-paulinos finalizaram 19 vezes, contra apenas 4 dos corintianos. A falta de eficácia, porém, fez com que o tabu de 6 anos sem perder para o rival como mandante acabasse.