Portuguesa pede ajuda para encontrar mascote Leão que está desaparecido

Clube informou em suas redes sociais que autoridades foram acionadas para encontrar a peça

Reprodução/ Twitter Mascote Leão está no time há décadas



Na noite desta sexta-feira, 19, a Portuguesa informou que o famoso mascote Leão está desaparecido. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o clube disse que notou o desaparecimento no início da manhã quando foram procurá-lo e não encontraram a peça dentro do Canindé. Segundo o clube, as autoridades foram acionadas para auxiliar nas buscas, mas também pediu ajuda para os torcedores ou demais simpatizantes da Lusa que souberem o paradeiro do Leão. “Pedimos encarecidamente que o devolva. Estamos juntos em orações e na torcida de que nosso Leão volte são e salvo para casa”, diz a nota. O Leão é o símbolo do time da capital há décadas e foi quem popularizou a equipe e deu nome à maior torcida organizada da Portuguesa, o Leão da Fabulosa.

Com enorme preocupação é que a Portuguesa vem a público informar o desaparecimento de um dos mais antigos e importantes membros de nossa história centenária, nosso mascote Leão! Nos ajude! Saiba mais: https://t.co/ZIsRe0Ep4m pic.twitter.com/rACs6HB46v — Portuguesa (😷) (@Lusa_Oficial) February 19, 2021

Confira na íntegra o comunicado da Portuguesa:

Com enorme preocupação é que a Associação Portuguesa de Desportos vem a público informar o desaparecimento de um dos mais antigos e importantes membros de nossa história centenária. Na manhã desta sexta-feira (19) foi notado que o nosso mascote, nosso amado Leão, não se encontrava mais no Canindé, sua morada nas últimas décadas.

Imediatamente nosso Departamento de Marketing acionou as autoridades para auxiliar nas buscas pelo lendário mascote, que tem sido peça relevante em nossas redes sociais e que deu nome à nossa maior torcida organizada. Sabedora da importância do Leão para toda coletividade, nós decidimos vir a público pedir ajuda. Quem tiver qualquer informação do paradeiro do nosso mascote, pedimos que entre em contato conosco pelo Whatsapp (11) 92013-3351. Caso alguém esteja com o nosso Leão, pedimos encarecidamente que o devolva. Estamos juntos em orações e na torcida de que nosso Leão volte são e salvo para casa.