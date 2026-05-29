Possível duelo brasileiro: veja os confrontos das oitavas da Copa Sul-Americana

Conmebol realizou nesta sexta-feira (29) o sorteio da fase da competição continental; São Paulo pode enfrentar o Grêmio caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs

DANIEL DUARTE / AFP Conmebol definiu nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana



A Conmebol definiu nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times de melhor classificação avançaram direto, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros da Libertadores. Os duelos foram conhecidos por meio de sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs. Já o Santos, de Neymar, vai encarar os equatorianos do Maracá se derrotar o Universidad Central da Venezuela no confronto prévio.

Os playoffs serão disputados após a pausa para a Copa do Mundo, com os jogos de ida entre 21 e 23 de julho e os de volta entre 28 e 30 do mesmo mês. Já as oitavas de final estão marcadas para ocorrer entre 11 e 13 de agosto, nos confrontos de ida, e entre 18 e 20 de agosto, nos duelos de volta.

A final será disputada em jogo único e está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

A Conmebol dividiu os times em dois potes. No primeiro, estavam as equipes que avançaram às oitavas diretamente às oitavas. No segundo, foram colocados os confrontos dos playoffs.

Além da possibilidade de fazer um duelo com um brasileiro já nas oitavas, o São Paulo não terá caminho fácil se avançar na Sul-Americana. A equipe tricolor pode pegar nas quartas de final o Boca Juniors e River Plate ou Vasco em uma eventual semifinal

Já o Santos pode enfrentar o Atlético-MG ou Red Bull Bragantino nas quartas. Na semifinal, o time de Neymar pode ter pela frente o Botafogo, dono da melhor campanha na primeira fase e que aguarda o vencedor de Cienciano e o atual campeão Lanús.

Confira os confrontos: