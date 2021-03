Prefeito de BH libera jogos do Campeonato Paulista na cidade

Liberação do prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi confirmada junto à assessoria da prefeitura; realização dos jogos ainda não foi confirmada e será discutida após reunião da FPF com o governo do Estado de São Paulo

Com a paralisação do Campeonato Paulista durante a Fase Emergencial do Plano São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) está procurando alternativas para garantir a realização do torneio. Um do planos estudados é fazer com que os jogos aconteçam em outros Estados. Um dos Estados cogitados é Minas Gerais, especificamente a capital Belo Horizonte, uma vez que o prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), liberou a realização dos jogos de equipes de São Paulo, dizendo que não. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à assessoria da prefeitura de Belo Horizonte. Apesar da liberação, os jogos só deverão ser realizados fora de São Paulo caso a próxima reunião da FPF com o governo do Estado, marcada para segunda-feira, 15, acabe sem um acordo entre as partes. Assim como países europeus, BH adotou medidas restritivas, mas permitiu a realização de partidas de futebol.