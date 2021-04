São Paulo apresenta meio-campista William como novo reforço

O meia, que tem no currículo uma passagem pelo Palmeiras e estava atuando no futebol mexicano, chega para brigar por posição no time de Hernán Crespo

Rubens Chiri /Twitter/saopaulofc William assinou contrato com o São Paulo até o final da temporada



Fora das quatro linhas, os clubes continuam se movimentando nos bastidores. O São Paulo tem agitado o mercado da bola. O tricolor apresentou, na quinta-feira, 1º, mais um jogador para reforçar o elenco: o meia William, que tem no currículo uma passagem pelo Palmeiras e estava atuando no futebol mexicano. Aos 34 anos, o volante chega para brigar por posição no time de Hernán Crespo. “Eu chego no São Paulo hoje para brigar por uma posição. Não venho com o título de titular absoluto”, disse o atleta na coletiva de imprensa. O meio-campista recebeu a camiseta 17 do tricolor. “Eu tenho certeza que essa apresentação representa muito para nós esportivamente. Um jogador que brilhou no Brasil, brilhou no México e tenho certeza que brilhará defendendo as cores do São Paulo Futebol Clube”, afirmou o presidente do time, Júlio Casares.

“Na quarta-feira, 31, o atacante Eder também foi apresentado pelo São Paulo. Em entrevista coletiva, o centroavante de 34 anos, que estava no Jiangsu Suning, da China. Até o momento, além de William e Eder, Bruno Rodrigues, Orejuela e Miranda foram apresentados para o torcedor como novos contratados. Benítez, ex-Vasco, está acertado e já treina com o restante do elenco, mas ainda aguarda detalhes burocráticos para ser oficializado. William assinou contrato até o final da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano

*Com informações do repórter Pedro Marques