CBF muda horário do jogo de ida da final da Copa do Brasil

Governo do Rio Grande do Sul enviou pedido à entidade para evitar aglomeração de torcedores em bares

Wesley Santos/PressDigital/site oficial do Grêmio Primeira partida da decisão da Copa do Brasil será disputada na Arena do Grêmio, no domingo



Na tarde desta sexta-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a troca de horário do jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida, que inicialmente começaria às 16h (horário de Brasília), foi alterada para as 21h a pedido do governo do Rio Grande do Sul. A partir deste sábado, 27, o Estado entra na fase preta de contenção contra a Covid-19, a mais restritiva da escala. “Considerando se tratar de uma decisão de competição eliminatória nacional e com o intuito de preservar o equilíbrio técnico nas duas partidas finais da Copa Continental do Brasil 2020, a Diretoria de Competições da CBF mantém a cidade de Porto Alegre como sede do confronto”, explicou a CBF por meio de nota.

A ideia do governo do Rio Grande do Sul é evitar aglomerações de torcedores em bares e demais pontos da capital para assistir ao jogo. Segundo a CBF, o governo também solicitou que a mudança de horário fosse para depois das 20h e, após consulta com os clubes, as federações e à Rede Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão da competição, a entidade definiu o horário das 21h. No início da semana, a CBF já tinha anunciado a mudança de horário da segunda partida, que acontecerá no Allianz Parque, no dia 07 de março.