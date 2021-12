Presidente do Atlético-GO tira a máscara de repórter e diz: ‘Somos Bolsonaro’ 

O incidente aconteceu logo após a vitória sobre o Flamengo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro

Reprodução/Atlético-GO Adson Batista é o presidente do Atlético-GO



Presidente do Atlético-GO, Adson Batista puxou a máscara de um repórter, na noite da última quinta-feira, 9, logo após a vitória sobre o Flamengo, no Antônio Accioly, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ser questionado se o treinador Marcelo Cabo alcançou todos os objetivos do clube na temporada, o mandatário do Dragão tirou o utensílio do jornalista e disse: “Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tire a máscara”. Assista ao vídeo abaixo.