Presidente do COI classifica Pelé como ‘atleta olímpico’ por valores demonstrados

Bach lembrou que, durante os Jogos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, entregou ao Rei a Ordem Olímpica

Reproducao/Fifa Pelé foi homenageado pelo presidente do COI



Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach enviou nesta sexta-feira, 23, uma mensagem parabenizando Pelé pelo 80ª aniversário e exaltou a figura do Rei do Futebol como esportista. “Feliz aniversário. Infelizmente, você nunca competiu nos Jogos Olímpicos, mas, de qualquer forma, você é um atleta olímpico, por que viveu segundo os valores olímpicos durante toda a carreira”, escreveu o dirigente, em mensagem em inglês.

Bach lembrou que, durante os Jogos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, entregou a Pelé a Ordem Olímpica, a mais alta condecoração concedida pelo COI, para aqueles contribuíram para o movimento olímpico e sua evolução. “Estamos orgulhosos que tenha a Ordem Olímpica. Mas, hoje, não vamos falar de ordens, nem de assuntos oficiais, e sim vamos celebrar sua vida. Desejo o melhor para você nos próximos anos”, concluiu o presidente do Comitê.

*Com informações da Agência EFE