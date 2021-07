Presidente do Coritiba morre aos 67 anos vítima da Covid-19

Renato Follador Jr. estava internado em hospital da capital paranaense desde o dia 1º de junho

Divulgação/Coritiba Renato Follador Jr. assumiu a presidência do Coritiba em dezembro de 2020



O presidente do Coritiba, Renato Follador Jr., morreu neste sábado, 3, aos 67 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital do Rocio, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, desde o dia 1º de junho. Em nota, o clube decretou luto oficial “com todas as devidas condolências e homenagens ao presidente”. Ele deixa a esposa e três filhos. Follador assumiu a presidência do Coritiba em dezembro do ano passado, ficando poucos meses no cargo. “Foi eleito com grande maioria de votos e iniciou seu caminho como presidente do clube. No entanto, não pôde ver o Sub-20 campeão da Copa do Brasil e sequer deu tempo de colocar em prática tudo o que almejava para seu amado Coritiba”, diz o comunicado. Antes disso, foi atleta profissional do clube na década de 1970 e já construía uma história com ele, já que seu pai foi campeão nos anos 1950 pelo alviverde.