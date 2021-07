Kane brilha, Inglaterra goleia Ucrânia e avança à semifinal da Eurocopa

Maguire e Handerson também marcaram para o time comandado por Gareth Southgate, que vai enfrentar a Dinamarca, na próxima quarta-feira, 7, em Wembley, em duelo que vale uma vaga na decisão

EFE/EPA/Mike Hewitt Harry Kane marcou duas vezes na vitória da Inglaterra sobre a Ucrânia



A Inglaterra não teve dificuldades para garantir sua vaga na semifinal da Eurocopa, neste sábado, 3, ao golear a Ucrânia por 4 a 0, no Olímpico de Roma, na Itália. Harry Kane, autor de dois gols, foi o grande destaque da partida. Maguire e Handerson também marcaram para o time comandado por Gareth Southgate, que vai enfrentar a Dinamarca, na próxima quarta-feira, 7, em Wembley, em duelo que vale uma vaga na decisão. Vale lembrar que a seleção inglesa é a única campeã mundial que ainda não conquistou o torneio europeu.

Fazendo o seu primeiro jogo longe de casa, a Inglaterra abriu o placar cedo, aos 3 minutos, com Kane. O centroavante recebeu bela assistência de Raheem Sterling e se esticou para completar para as redes. Mesmo com o gol, o “English Team” não partiu para cima, priorizando a manutenção da posse de bola e impedindo os avanços dos ucranianos. Com exceção de um chute do atacante Yaremchuk, aos 15 minutos, espalmado por Pickford, a Ucrânia não conseguiu incomodar os ingleses. Sem forçar, a equipe de Southgate levou a vantagem para o intervalo.

Já no segundo tempo, em outro gol fulminante dos ingleses, o marcador foi ampliado, no primeiro minuto do segundo tempo, em uma cobrança de falta que contou com o desvio do zagueiro Maguire. Três minutos depois, Sterling achou Shawn pela esquerda com um passe de letra. Em condições favoráveis para o cruzamento, o lateral acertou na medida e Harry Kane apenas teve o trabalho de fazer um simples cabeceio para fazer o terceiro da Inglaterra e o seu segundo no jogo. Aos 16 minutos, Kane, o grande destaque da partida, quase fez o seu terceiro em um belo chute defendido por Bushchan. Um minuto depois, o volante Jordan Henderson fechou a conta e a goleada na capital italiana com um gol de cabeça em cobrança de escanteio. Com quatro gols de vantagem no placar, a Inglaterra passou a tocar a bola com tranquilidade sob gritos de “Olé!” por parte da torcida presente no estádio Olímpico de Roma. A Ucrânia só acompanhava, mas já sem esperanças e sem qualquer reação.