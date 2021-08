Presidente do Grêmio manda recado para o Flamengo antes de jogo pela Copa do Brasil

Em entrevista coletiva, o mandatário do Tricolor até elogiou o time carioca, mas afirmou que os comandados de Renato Gaúcho não são invencíveis

Reprodução Romildo Bolzan demonstrou confiança antes da partida entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil



Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr. demonstrou confiança antes da partida diante do Flamengo, nesta quarta-feira, 25, em Porto Alegre, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o mandatário até elogiou o time carioca, mas afirmou que os comandados de Renato Gaúcho não são invencíveis. “O Flamengo é cantado e festejado, mas não é invencível. Vamos para o enfrentamento. A disputa é de dois jogos. Reconhecendo toda grandeza do Flamengo, nós também temos jogadores para fazer o enfrentamento muito forte. Sabemos que é um jogo difícil”, declarou.

Apesar de estar dentro da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve entrar com o time principal e disposto a vencer o Flamengo. Ao menos, foi o que garantiu Romildo em conversa com a imprensa. “Não há prioridade. A nossa prioridade é fazer recuperação total no Campeonato Brasileiro, esse jogo se tu fosse olhar o contexto do Campeonato Brasileiro poderia se dizer que poderia se jogar de sangue doce. Nós vamos jogar para jogar. Vamos jogar para ganhar, vamos jogar para vencer. Vamos ver se isso é possível, mas eu não escalaria, por serem dois jogos apenas, prioridades. Vamos para o enfrentamento com perspectiva de fazer um bom resultado”, finalizou o presidente, que vai reencontrar Renato.