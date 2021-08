Jorge Jesus diz que Renato Gaúcho ‘nunca’ repetirá sua história no Flamengo

O português ainda fez uma projeção das semifinais da Libertadores, colocando o Rubro-Negro como franco favorito diante do Barcelona de Guayaquil

Reprodução/Benfica Jorge Jesus disse que Renato Gaúcho não irá repetir seu trabalho no Flamengo



O treinador Jorge Jesus, atualmente no Benfica, marcou época no Flamengo, conquistando seis títulos, entre eles a Copa Libertadores da América (2019) e o Campeonato Brasileiro (2019). Questionado sobre Renato Gaúcho, o português disse que o novo técnico do Rubro-Negro “nunca fará” um trabalho parecido com o dele no clube carioca. “Melhor que o meu não é verdade. Porque a pontuação que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, o Flamengo não vai fazer os pontos que a gente fez. Ser campeão isso é possível. Quatro pontos atrás, nós quando chegamos ao Flamengo tínhamos nove (atrás) e fomos vencedores. Mas é difícil fazer igual o que fizemos em 14 meses”, comentou em entrevista ao “SBT”.

Em sua passagem pelo Flamengo, Jorge Jesus chegou a trocar farpas com Renato Gaúcho, que na época comandava o Grêmio. O Rubro-Negro, inclusive, chegou a eliminar o time gaúcho na Libertadores de 2019. “Todos os treinadores têm capacidade no Flamengo. É uma grande equipe. Já é o terceiro treinador (depois da minha saída) e penso que o Renato vai dar continuidade à grande qualidade dos jogadores do Flamengo e os objetivos que o Flamengo tem”, previu Jesus, em entrevista concedida após a classificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2021/22.

Jorge Jesus ainda fez uma projeção das semifinais da Libertadores, colocando o Flamengo como franco favorito diante do Barcelona de Guayaquil. “O Flamengo teve ‘um pouquinho de sorte’ no sorteio, como vocês dizem no Brasil, (atuou) contra equipes com menos valor. Tenho certeza de que o Flamengo vai estar na final, porque essa equipe (Barcelona) eu conheço bem, jogamos no Maracanã e vencemos por 3 a 0. Vai ser uma final da Libertadores do Flamengo contra Palmeiras ou o Atlético-MG”, cravou. “Tenho acompanhado esses últimos jogos. O Atlético-MG eliminou duas grandes equipes, dois possíveis vencedores, o Boca e o River. Vai pegar agora na semifinal o Palmeiras, que é outra grande equipe”, prosseguiu.