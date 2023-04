Muricy Ramalho volta a trabalhar no São Paulo após sofrer arritmia cardíaca 

Ídolo da torcida são-paulina acompanhou o último treinamento antes da decisão diante do Ituano, fora de casa, pela 3ª fase da Copa do Brasil

Reprodução/São Paulo FC Muricy Ramalho acompanhando treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda



Muricy Ramalho voltou a ocupar seu posto de coordenador de futebol do São Paulo na manhã desta segunda-feira, 24. De acordo com o jornalista e narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o ídolo da torcida são-paulina acompanhou o último treinamento antes da decisão diante do Ituano, fora de casa, pela 3ª fase da Copa do Brasil – o confronto está marcado para esta terça-feira. Afastado do cargo desde a quinta-feira passada, o ex-treinador sofreu uma arritmia cardíaca leve e não precisou ser hospitalizado. Em 2016, Muricy sofreu o mesmo problema e precisou ser internado. De volta ao clube, ele trabalhará com Dorival Júnior, técnico escolhido para substituir Rogério Ceni.