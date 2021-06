Presidente do Internacional não banca Ramírez após eliminação na Copa do Brasil

Misterioso, Alessandro Barcellos afirmou que a cúpula colorada irá promover algumas mudanças, mas sem dar muitos detalhes sobre o rumo do clube.

Reprodução/Twitter/@BarcelosSCI Alessandro Barcellos durante entrevista coletiva no Internacional



Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Vitória por 3 a 1, em pleno Beira-Rio, que decretou a eliminação do time gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil. Chateado com a queda precoce, o mandatário do Colorado não bancou o técnico Miguel Ángel Ramírez no cargo após mais um resultado adverso – no domingo, a equipe já havia sido derrotada por 5 a 1 diante do Fortaleza, em embate válido pela segunda rodada do Brasileirão. Misterioso, o dirigente afirmou que a cúpula irá promover algumas mudanças, mas sem dar muitos detalhes sobre o rumo do clube.

“A comissão técnica do Internacional é composta pelo Miguel Ángel Ramírez. Ele está afastado. Qualquer correção de rumo, seja técnico, tático e até mental, passa pela direção, comissão técnica e atletas. No que diz respeito aos resultados, ao desempenho, vamos tentar modificar algumas coisas”, frisou o presidente do Inter. “Não planejamos estar aqui falando sobre uma eliminação. O que imaginamos foi diferente”, lamentou o mandatário, que citou, ainda, o pedido do atacante Taison, recém contratado, para se manifestar em nome do grupo. A direção avaliou como “importante” um posicionamento de um jogador. Com as atenções voltadas agora para o Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo para enfrentar o Bahia, neste domingo, 13, às 20h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada. Até o momento, em duas partidas, o Colorado conquistou apenas um ponto, obtido no empate com o Sport por 2 a 2, em Porto Alegre.