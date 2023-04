Presidente do Palmeiras cita ‘soberba’ do Flamengo em conversas sobre a Libra e provoca: ‘O Real Madrid está esperando’

Leila Pereira criticou Rodolfo Landim por causa do impasse para a criação de uma liga brasileira de clubes

Reprodução/Palmeiras Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante entrevista coletiva na Academia de Futebol



Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 14, e voltou a criticar a demora para a criação de uma liga brasileira de clubes. Na conversa com a imprensa, realizada na Academia de Futebol, a empresária palmeirense concentrou suas críticas ao mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim. De acordo com a representante do Verdão, o cartola do Rubro-Negro demonstra “soberba” durante as negociações para a Libra sair do papel. “Sempre me dei bem com o Landim, mas preciso me posicionar. Vou dar um exemplo prático: na Libra, determinados assuntos precisam ser decididos por unanimidade. Sou contra unanimidade, quando isso acontece você não vai decidir nada. Tenho certeza que 99% dos clubes são, o Flamengo não é. Tentamos votar o fim dessa unanimidade, que seja por maioria. O presidente do Flamengo foi contra, mas por que tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer?”, disparou. “Eu disse: ‘vocês não são os reis da cocada preta’. Todos os clubes ficam quietos, precisa uma mulher bater na mesa. Disse para ele que se não estiver satisfeito, que saia. Foi esse ponto, mas não estou falando sozinha. A soberba do Flamengo é enorme, eles precisam baixar a bola. Não é assim que se faz um futebol saudável, não pode um dirigente por vaidade ficar com picuinha boba”, acrescentou.

Apesar da discussão, Palmeiras e Flamengo fazem parte do grupo de 18 clubes que apoiam a criação da Libra. Os times tentam entrar em acordo com a Liga Forte Futebol do Brasil (LFF), que conta com 26 equipes, para a criação de uma competição única – a distribuição das receitas é a principal divergência entre os clubes. “Sou convidada para várias reuniões da Libra que são cansativas e não se decide nada. Sou uma mulher objetiva, quando sento, quero resolver. Todos sabem o que é melhor, não tenho vaidade. Luto por um futebol melhor e que o futebol esteja bem para gerar mais receita e possamos investir. Me irrita quando outros clubes têm uma soberba imensa, pensando apenas no próprio clube, ninguém joga sozinho”, continuou a mandatária palmeirense, que voltou a cutucar o Flamengo. “Não houve discussão (Landim), me tornei presidente para fazer meu clube vencedor e melhorar nosso futebol. Não vou admitir clube nenhum usar de soberba para prevalecer qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, não vou deixar que determinados clubes que se acham melhores e que o futebol brasileiro é melhor que eles, que vão jogar na Europa. O Real Madrid está esperando, trouxeram o Marcelo que fez um estrago danado… não aguentei“, acrescentou. A última frase de Leila tem relação com uma declaração de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, após o título da Libertadores. Na época, ele cantou no vestiário: “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”. O Rubro-Negro, porém, foi eliminado na semifinal, pelo Al Hilal.