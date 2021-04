Vampeta exalta Santos após vitória diante do San Lorenzo: ‘É o time mais corajoso com os jovens’

Além de Marinho, os meninos Lucas Braga e Ângelo foram os responsáveis por balançar as redes contra os argentinos, em partida válida pela terceira fase da Copa Libertadores da América

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Santos FC Vampeta exalta o Santos após a vitória sobre o San Lorenzo



O Santos não tomou conhecimento do San Lorenzo, venceu o rival por 3 a 1 e está muito perto de avançar à fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021. Com o resultado obtido na Argentina, o Peixe se classifica até se perder por um gol de diferença na próxima terça-feira, 13, no Mané Garricha – o confronto foi transferido da Vila Belmiro para o Distrito Federal por conta da proibição da prática de esportes coletivos no Estado de São Paulo durante a fase emergencial. No programa “Fim de Jogo”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta tratou de exaltar o clube praiano, admirando a “coragem” em utilizar atletas oriundos das categorias de base em partidas importantes – Além de Marinho, os meninos Lucas Braga e Ângelo foram os responsáveis por balançar as redes contra os argentinos.

“O Santos foi muito bem com quatro jogadores da base. Não acho que é a melhor categoria de base do Brasil. Na verdade, é o time mais corajoso para colocar os jovens para jogar. O San Lorenzo vai ter que ir até o Vaticano para orar e rezar para o papa, porque a equipe de hoje está muito abaixo do que já foi em outras épocas, como quando ganhou a Libertadores. O Santos não tem nada a ver com isso e vai passar com tranquilidade. Todo ano o Santos está desacreditado, mas chega. E não só isso: o Soteldo, um dos principais jogadores da equipe, teve problemas para voltar da Venezuela e nem começou a partida. Agora, se o Grêmio passar também, podem enfrentar os times brasileiros nas fases de grupos”, afirmou Vampeta.

Assista ao debate abaixo: