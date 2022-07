Presidente do Sport confirma ida de Lisca para o Santos e dispara: ‘Faltou hombridade’

Yuri Romão disse que o Sport não vai abrir mão da multa rescisória e já está em busca do novo comandante

Reprodução/ Youtube Yuri Romão subiu o tom para falar sobre saída de Lisca do Sport



Os rumores foram confirmados, Lisca será o próximo técnico do Santos. O presidente do Sport Recife, Yuri Romão, falou sobre a saída do técnico depois de três semanas de contrato e toda a polêmica após o jogo contra o Vila Nova, na Série B, quando a notícia vazou. “Nós fomos pegos de surpresa com a avalanche de telefonemas perguntando sobre a saída do nosso treinador. Ao final do jogo fomos conversar com ele. Dentro da nossa conversa, ficou claro que estava sendo criada uma narrativa para que o clube demitisse o treinador onde ele começou a alegar que a torcida do Sport ‘o havia demitido’ e que não tinha mais clima para que ele ficasse”, explicou Yuri. “Tudo isso denota uma atitude antiética do treinador que prejudicou, não só o projeto. Atrapalha nosso planejamento e apartir de hoje recebemos o comunicado oficial, assinado por ele, em que ele pede a demissão do Sport. Dizer que a nossa torcida foi culpava, não houve isso. A nossa torcida o abraçou desde o primeiro momento. Não é justo, não é correto. Com relação à rescisão gostaria de deixar claro que o Sport não abre mão da multa rescisória. Ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade, porque ele está faltando com a verdade”, completa. O Santos ainda não anunciou a chegada de Lisca.

Assista ao vídeo do presidente abaixo: