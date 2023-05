Procurador-Geral do MP de Goiás diz que esquemas de apostas não comprometeram campeonatos

Até o momento, são alvos de apuração jogos das Séries A e B do ano passado, além de alguns jogos de torneios estaduais de 2023

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas começou a receber depoimentos de envolvidos no esquema de manipulação de jogos do futebol brasileiro. Para Cyro Terra Peres, procurador-geral do Ministério Público de Goiás, órgão que deflagrou a Operação Penalidade Máxima, as fraudes não comprometeram os resultados finais dos campeonatos. Até o momento, são alvos de apuração jogos das Séries A e B do ano passado, além de alguns jogos de torneios estaduais de 2023. “Essa investigação não encontrou, pelo menos até agora, manipulações de forma sistêmica, que comprometam os campeonatos, como o Campeonato Brasileiro. Foram pessoas e fatos determinados, isolados”, disse, na Câmara dos Deputados. Além disso, o procurador avisou que todo o material apurado pelo MP será repassado ao presidente da CPI, Júlio Arcoverde (PP-PI). Além de Cyro Terra, a CPI já convidou Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova-GO, e Fernando Cesconetto, promotor do Ministério Público de Goiás.