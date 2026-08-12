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PSG x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Paris Saint-Germain e Aston Villa disputam a Supercopa da Europa nesta quarta-feira, às 16h, em Salzburgo, na Áustria

Jovem Pan

PSG é campeão da Champions League pela segunda vez seguida
Paris Saint-Germain e Aston Villa disputam a Supercopa da Europa nesta quarta-feira, às 16h, em Salzburgo, na Áustria INA FASSBENDER / AFP

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela Supercopa da Europa. A partida reúne o atual campeão da Liga dos Campeões e o vencedor da última edição da Liga Europa.

O PSG tenta conquistar o torneio pelo segundo ano consecutivo após superar o Tottenham nos pênaltis na edição de 2025. O Aston Villa também já levantou a taça da Supercopa da Europa, em 1982. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Onde assistir PSG x Aston Villa ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e pela TNT, com início às 16h (de Brasília).

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