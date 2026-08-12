PSG x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela Supercopa da Europa. A partida reúne o atual campeão da Liga dos Campeões e o vencedor da última edição da Liga Europa.
O PSG tenta conquistar o torneio pelo segundo ano consecutivo após superar o Tottenham nos pênaltis na edição de 2025. O Aston Villa também já levantou a taça da Supercopa da Europa, em 1982. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Onde assistir PSG x Aston Villa ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e pela TNT, com início às 16h (de Brasília).