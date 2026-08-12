Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

O jogo de volta acontece no dia 19, também as 21h30

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 12, às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela Libertadores da América. O duelo acontece pelo jogo de ida das oitavas de final.

O Cruzeiro passou em segundo lugar no Grupo D, com 11 pontos, e busca. Do outro lado, o Flamengo liderou o grupo A com 16 pontos.

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, TV Globo, SporTV, GE TV e Paramount+, com início da transmissão às 21h30.

O jogo de volta acontece no dia 19, também as 21h30.