Puerto Cabello x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Puerto Cabello e Atlético-MG se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta XXXXX, às XXXXX, no XXXXX; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Pedro Souza / Atlético Bernard marcou o gol da classificação do Atlético-MG, no confronto com o Bolívar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana



Puerto Cabello e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 23h, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

O Puerto Cabello ocupa atualmente a nona colocação do Campeonato Venezuelano com 10 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Vai para o jogo vindo de uma derrota para o Deportivo Táchira. Do outro lado, o Atlético-MG está na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. No último jogo, contra o Athletico-PR, por 2 a 1.

Onde assistir Puerto Cabello x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+, com início da transmissão às 23h.