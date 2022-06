PVC pede desculpas por rasgar nota de R$ 20 no ar e doa dinheiro para instituição de caridade 

O comentarista do Grupo Globo cometeu o ato para exemplificar o que a diretoria do Flamengo estava fazendo com as seguidas demissões de treinadores nos últimos anos

Reprodução/SporTV PVC rasgou uma nota de R$ 20 durante o programa 'Troca de Passes', do SporTV



O jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, entrou nos assuntos mais falados no Twitter, na noite da última quarta-feira, 22, ao rasgar uma nota de R$ 20 durante o programa “Troca de Passes”, do canal SporTV. O comentarista do Grupo Globo cometeu o ato para exemplificar o que a diretoria do Flamengo estava fazendo com as seguidas demissões de treinadores nos últimos anos – De acordo com o artigo 163 do código penal brasileiro, é crime destruir, inutilizar ou deteriorar um bem da União. “A questão dos gastos com rescisões de contratos é absurda e assustadora. Vou voltar a dizer só sobre esse número. Gastar 22 milhões de reais em rescisões de contrato de quatro técnicos em 18 meses….Deixa eu ver se tenho uma nota de R$ 20….É fazer isso aqui (rasga o dinheiro)”, disparou PVC.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, ainda durante o programa do Grupo Globo, PVC disse que doaria R$ 200 em marmitas para uma instituição de caridade. Já na manhã desta terça-feira, 23, o jornalista mostrou a sua nota de R$ 20 colada e voltou a se desculpar pelo ato. “Conforme prometido ao fim do programa ‘Troca de passes’, está aqui a minha nota de R$ 20 recuperada e o recibo da doação prometida de R$ 220, dez vezes o valor do pecado que eu cometi no ar. A doação foi feita nessa instituição e que vai virar cestas básicas para a população carente. Mais uma vez, eu peço desculpas. A tentativa foi mostrar o que está acontecendo de errado no Flamengo, mas exagerei. Desculpe! Estou tentando corrigir”, declarou.

PVC ficou DOIDAÇO AO VIVO!pic.twitter.com/zQu8fXqVg3 — FutebolNews (@realfutebolnews) June 23, 2022