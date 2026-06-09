O recorde histórico é dividido por quatro arqueiros, incluindo dois nomes que dominaram as edições mais recentes do torneio

A lista exata de quais os goleiros com mais defesas de pênaltis na história da Copa do Mundo é encabeçada por quatro arqueiros empatados no topo histórico. O alemão Harald Schumacher, o argentino Sergio Goycochea e os croatas Danijel Subašić e Dominik Livaković possuem exatas quatro defesas em disputas de pênaltis cada um. O marco mais recente foi alcançado por Livaković, peça fundamental durante a campanha da Croácia na edição realizada no Catar em 2022.

Os donos da marca absoluta nas Copas

O recorde começou a ser desenhado ainda na década de 1980 por Harald Schumacher, consolidando a tradição alemã embaixo das traves. O feito foi repetido logo na edição seguinte, em 1990, quando Sergio Goycochea viveu o ápice de sua carreira liderando a Argentina em duas decisões por penalidades. Demorou quase três décadas para que a marca ganhasse novos integrantes, momento em que a escola croata de goleiros tomou conta da competição com atuações avassaladoras em 2018 e 2022.

Dentre todos os jogadores que já entraram em campo pelo torneio, Subašić e Livaković dividem uma outra marca ainda mais rara ao lado do português Ricardo: eles são os únicos capazes de defender três cobranças em uma mesma partida.

O topo do ranking de defesas no Mundial

A matemática das defesas em Copas do Mundo revela quem suporta a pressão extrema dos mata-matas. Abaixo está a lista detalhada de como cada um dos quatro recordistas atingiu o topo histórico.

1. Harald Schumacher (Alemanha Ocidental)

O lendário arqueiro alemão precisou de duas edições para estabelecer o seu número. Ele agarrou duas cobranças na semifinal de 1982 contra a França, na primeira disputa de pênaltis da história das Copas, e repetiu o brilho nas quartas de final de 1986, barrando outras duas finalizações diante do México.

2. Sergio Goycochea (Argentina)

Especialista em dezenove metros, Goycochea entrou em 1990 como reserva, mas tornou-se o maior pesadelo dos batedores adversários. Ele somou duas defesas cruciais contra a Iugoslávia nas quartas de final e bloqueou mais dois pênaltis na eletrizante semifinal contra a anfitriã Itália.

3. Danijel Subašić (Croácia)

A campanha do vice-campeonato croata de 2018 passou diretamente pelas luvas de Subašić. O jogador entrou para a história ao barrar três chutes da Dinamarca nas oitavas de final, adicionando uma quarta intervenção bem-sucedida contra a seleção da Rússia na fase seguinte.

4. Dominik Livaković (Croácia)

Comprovando a vocação de seu país em jogos longos, Livaković brilhou intensamente no Catar em 2022. O jogador croata defendeu três cobranças contra o Japão nas oitavas de final e agarrou mais um pênalti contra a Seleção Brasileira nas quartas, carimbando seu passaporte rumo ao empate recorde.

Onde se encaixam os brasileiros e os talentos atuais

Apenas um degrau abaixo dos líderes mundiais, o brasileiro Cláudio Taffarel ocupa posição de destaque absoluto com três defesas somadas. A trajetória do tetracampeão engloba o histórico bloqueio na decisão de 1994 contra a Itália e os dois pênaltis defendidos na semifinal de 1998, quando o Brasil eliminou a Holanda. O português Ricardo também possui três defesas, todas acumuladas na mesma disputa contra a Inglaterra em 2006.

Olhando para a realidade atual, poucos nomes oferecem uma ameaça tão real ao topo do ranking quanto Emiliano Martínez. Herói do título da Argentina em 2022, ele também sustenta três intervenções em disputas de pênaltis no Mundial. Com a possibilidade de atuar novamente com a camisa albiceleste e diante do maior número de jogos na fase eliminatória imposto pelo novo formato da FIFA, o argentino desponta como o principal candidato a quebrar o empate quádruplo e se isolar como o maior pegador de pênaltis da história.